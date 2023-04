Outras Histórias. "Grande Plano"

Graças à Associação Os Filhos de Lumière, a expansão de horizontes está a tornar-se uma realidade, sobretudo para uma população que vive em situações sociais mais desfavorecidas.



A Associação, fundada por Teresa Garcia e pelo falecido cineasta Pierre-Marie Goulet, está a trabalhar em parceria com Câmaras Municipais, com a Fundação Gulbenkian, com a Cinemateca Portuguesa e com o ICA (Instituto de Apoio ao Cinema e Audiovisual).