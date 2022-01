Página de banda desenhada do Homem Aranha comprada por quase três milhões

A licitação recorde, que começou com 330.000 dólares (287 mil euros), aconteceu no primeiro dia do evento de quatro dias dedicado à banda desenhada promovida pela leiloeira Heritage Auctions, em Dallas.O recorde anterior para uma página interior de uma banda desenhada norte-americana era de 657.250 dólares (573 mil euros) para a arte de uma edição de 1974 de "The Incredible Hulk", que preparava a aparição de Wolverine.Também na quinta-feira, um dos poucos primeiros exemplares sobreviventes do Super-Homem, "Action Comics n.º 1", foi vendido por 3,18 milhões de dólares (2,8 milhões de euros), colocando-o entre os livros mais caros alguma vez leiloados.

Nenhum dos vendedores ou compradores foi identificado.