Pai e filho vão dos 8 aos 80 em programa radiofónico caseiro

Foi precisamente nesse sentido que João Soares - o filho - e Miguel Soares - o pai -, do Porto, decidiram, como por brincadeira, criar um programa de rádio, aproveitando os meios tecnológicos atuais, como os telemóveis.



João, o mais novo, revelou a faceta da curiosidade mais juvenil e Miguel, jornalista radiofónico na Antena 1, aproveitou para combinar os conhecimentos adquiridos para produzir um programa radiofónico, lá por casa, onde os temas vão mesmo dos “8 aos 80”.



Mostrando que a vida pode mesmo mudar num ápice dos 8 aos 80. O curioso é que nem João nem Miguel têm 8 ou 80.









Confinamento deu asas a novas ideias



“O mundo que conhecíamos mudou do 8 para o 80 num abrir e fechar de olhos.” E foi por estar em casa que Miguel Soares, obrigado de alguma forma a ficar nesta situação e em rotatividade com os demais colegas, decidiu com o filho partilhar o que veem, ouvem e leem.



A ideia surgiu em jeito de brincadeira para partilhar com amigos. Uma conversa, entre duas gerações sobre livros, filmes, séries e canções deste mundo que foi virado do avesso.



O podcast nasceu, cresceu e houve adultos, na rádio pública, que gostaram do formato e da originalidade. Hoje em dia o programa vai para o ar de segunda a sexta às 9:45, na Antena 1 e volta a ser repetido nos mesmos dias, às 15h30 e 20h20.





O Miguel tem 47 anos e é editor e jornalista na Antena 1. O João tem 10 anos e gosta muito de falar, seguindo já na “trilha sonora” do pai.





Juntos começaram esta aventura como forma de ocupar os tempos livres, já que as primeiras emissões aconteceram com o Miguel isolado num quarto em casa.



Com a supervisão do mais velho, com uma vasta experiência acumulada nesta área, João apresenta-se como peixe na água e de língua afiada revela as histórias e as músicas que mais velhos ou mais novos não conhecem ou já se esqueceram.



Já Miguel, com saudades de ter novamente a idade do João, desce à terra e com tudo acertado grava através de um telemóvel as conversas entre pai e filho que depois cose todos os sons num computador com os palpites do João e dá origem a mais um programa.

Pais e filhos reinventam-se em tempos de pandemia



A acelerada sociedade em que vivemos até ao início do surto pandémico foi obrigada a parar e a reinventar-se.



Milhares de milhões de famílias, em todo o mundo, recolheram-se em casa, voltando aos tempos em que o meio familiar era o mais valorizado.



Novas dinâmicas foram criadas, tendo pais que explicar aos filhos o porquê de estarem em casa, mais juntos, e ao mesmo tempo impedindo-os de sairem às ruas.



Miguel também teve de passar por este processo com João e garante que este período foi de aprendizagem não só para o filho como também para o pai.



O programa é feito no tempo extra de ambos, mas há que conciliar as gravações e montagem com o trabalho do pai, na redação. E do filho, na escola, mas a partir de casa. À distância.

Até esta sexta-feira já foram emitidos 45 episódios, e pelo menos até ao final de junho está no forno mais um duelo entre pai e filho.



"Tal pai, tal filho?" Perguntamos nós… "Do 8 ao 80!" Responde sorridente Miguel Soares em forma de convite.





Pode também aceder ao podcast deste programa na RTP Play e noutras plataformas.