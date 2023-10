Painel de Paula Rego vai a leilão por 2,5 milhões de euros

A Christie's anunciou há um mês que a obra será hoje apresentada no "Século XX/XXI: Leilão Noturno de Londres" e espera que venha a “estabelecer um novo recorde de leilão para a artista", uma das mais aclamadas e premiadas criadoras portuguesas a nível internacional, que morreu em junho do ano passado, na capital britânica, onde vivia.Em julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido, Victor Willing, em 1988, foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo um recorde da artista portuguesa em leilão.Executada em dois painéis, a peça da artista com o título original "Dancing Ostriches from Walt Disney's 'Fantasia'", de 1995, vai pela primeira vez a leilão, com uma estimativa entre 2,2 e 3,2 milhões de libras britânicas (entre 2,5 e 3,7 milhões de euros), segundo a leiloeira internacional.