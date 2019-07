Palácio de Mafra e Bom Jesus são património Mundial da UNESCO

O monumento português fez parte das 36 indicações para inscrição na lista da Unesco.



Em declarações à Antena 1, desde Baku, o presidente da câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, diz que classificação vai levar mais turistas estrangeiros ao concelho e acredita que a partir de agora este património passa a ser uma prioridade nacional.



O presidente da câmara de Mafra a dizer que há um antes e um depois da classificação da Unesco.



O palácio de Mafra foi aprovado com o carimbo de património mundial da Unesco, com o apoio do Brasil, da Tunísia e da China, tal como outros Estados que fazem parte deste comité.



Angola e Indonésia, apoiaram mas com recomendações para a conservação e um estudo cartográfico deste complexo monumental.



O Santuário do Bom Jesus, em Braga, também recebeu a classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO.



O presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, ficou naturalmente satisfeito e diz que agora há uma responsabilidade acrescida.



Tal como a de Mafra a candidatura do Santuário do Bom Jesus, suscitou algumas questões ao Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios que faz a apreciação das candidaturas, no que diz respeito à autenticidade e integridade deste monumento, assim como a preservação e prevenção de acidentes, como possíveis incêndios à volta do complexo religioso mas a proposta acabou por ser aprovada.