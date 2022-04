Pampilhosa da Serra desafia "urbe" a participar em festival de caminhadas

"Queremos fazer esse desafio à urbe, de uma forma geral, para nos visitar, pois tenho a certeza de que depois de nos descobrirem passarão mais amiúde a usufruir daquilo que a Pampilhosa da Serra tem para oferecer, até de forma autónoma ao longo do ano", realçou o vereador da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra Rui Simão.

A programação do festival de caminhadas intitulado "Walking Weekend", que vai decorrer de 27 a 29 de maio, na Pampilhosa da Serra, foi apresentada ao final da manhã, em Coimbra, "a porta principal da oferta".

"Dirigimo-nos a um público urbano que está sedento e que precisa desta liberdade que a natureza e a fisicalidade da relação com a natureza pode proporcionar", acrescentou.

Nesta ocasião, o autarca sublinhou a importância do evento, "esperado e desejado por muitos já há algum tempo", depois das "duas últimas primaveras de alguma clausura".

"Este é um evento âncora para aquilo que é o posicionamento da Pampilhosa da Serra e da sua oferta enquanto proposta de valor turística, que tem vindo a ser trabalhada como o centro da natureza e também do espírito comunitário que liga todo este evento", sustentou.

Também o proprietário da Epic Land, Fernando Saraiva, destacou o caráter diferenciador deste festival, que não promove só caminhadas, "mas preocupa-se em promover o território da Pampilhosa da Serra".

No seu entender, as caminhadas aquáticas, que terão lugar a 29 de maio, distinguem este festival, que propõe aproveitar rios, ribeiras e serra.

"As caminhadas aquáticas permitem ir a sítios onde não seria possível ir de outra forma", apontou.

Ao longo da sua intervenção, Fernando Saraiva aludiu às diferentes caminhadas previstas, todas elas guiadas, com percursos que podem ter uma extensão de quatro até ao máximo de 18 quilómetros.

A subida aos Penedos de Fajão, o caminho do xisto da Barragem de Santa Luzia, a grande caminhada PR8 Rota do Rio Unhais e o percurso interpretativo "aldeia das cabras, do mel e do medronho" são algumas das propostas para os três dias.

De acordo com o coordenador da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, Bruno Ramos, este evento é um produto central do calendário de animação das Aldeias do Xisto.

O festival de caminhadas Walking Weekend é organizado pela empresa de animação turística Epic Land, contando com o apoio da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e Decathlon.