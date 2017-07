Panorama da arte contemporânea portuguesa em exposição em Idanha-a-Velha

Lusa 12 Jul, 2017, 16:40 | Cultura

A exposição, com curadoria de Paulo Longo e Mariana Salgueiro, vai estar patente até 01 de outubro, resultado de uma iniciativa conjunta do Projeto Travessa da Ermida, em Belém, em Lisboa, com o município de Idanha-a-Nova.

Obras de Albuquerque Mendes, Albano Afonso, Alberto Carneiro, Bela Silva, Daniel Blaufuks, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, João Noutel, Madalena éme, Nelson Cardoso, Paulo Brighenti, Rui Chafes, Susanne Themlitz estarão presentes no espaço do Lagar de Varas e respetivo logradouro, em Idanha-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova.

Também a série "Da natureza das coisas", de Valter Vinagre, estará patente na Capela de São Dâmaso, outro espaço desta aldeia histórica.

As obras expostas são provenientes da coleção da Travessa da Ermida, projeto cultural que, desde 2008, intervém em Lisboa, sob a direção de Eduardo Fernandes, e possui projetos de descentralização.

Com uma extensão temporal de duas décadas - em paralelo com o Centro Cultural Raiano, que comemora este ano o seu vigésimo aniversário -, a coleção traça um retrato do panorama recente da arte contemporânea em Portugal.

O Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, visa promover o diálogo entre centros e periferias, num modelo abrangente de acesso à cultura que tem como cenário comunidades rurais do concelho.