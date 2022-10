"Panoramas": a exposição com o olhar do mundo de André Carrilho

Fotos: Arlinda Brandão/DR

Na Galeria Artur Bual, na Amadora pode ser vista a exposição do cartunista André Carrilho "Panoramas". As obras expostas abordam temas da atualidade. É uma mostra naquela que é a terra natal do artista, onde nasceu em 1974.