"Panquiaco" no Doclisboa com a Mostra Origens - Práticas e Tradições no Cinema

O Doclisboa apresenta a Mostra Origens - Práticas e Tradições no Cinema. As sessões decorrem no Cinema Ideal, em Lisboa, com a presença dos realizadores. Entre os filmes em exibição está "panquiaco" que tem como cenário a comunidade piscatória de Vila do Conde.



Na sessão de encerramento Mostra Origens - Práticas e Tradições no Cinema será conhecido o vencedor do Prémio INATEL para Melhor Filme de Temática Associada a Práticas e Tradições Culturais e ao Património Imaterial da Humanidade.