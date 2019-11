Parallel inaugura hoje sete exposições de fotografia contemporânea em Lisboa

De acordo com a organização, as sete exposições, que vão ficar patentes até ao dia 14 de dezembro, em Alvalade, apresentam trabalhos de 16 artistas emergentes, produzidas durante o ano de 2019, acompanhadas por visitas guiadas, conversas e `workshops`.

A iniciativa acontece no âmbito do segundo ciclo da Parallel -- European Photo Based Platform - plataforma cofinanciada pelo programa Europa Criativa da União Europeia, e liderada pela associação cultural portuguesa Procur.arte.

Os cerca de 180 trabalhos patentes ao público em Lisboa são da autoria de um grupo de criadores de diversas origens culturais, nomeadamente da Turquia, Dinamarca, Portugal e Polónia.

Além das exposições, que abordam temas diversos - como os limites do tempo, a produção e consumo das imagens, ou as alterações climáticas - o Parallel Review Lisboa propõe, também, na sexta-feira e no sábado, a participação em quatro conversas e reflexões acerca de fotografia.

Nesta iniciativa participam, enquanto moderadores ou oradores, nomes como o crítico de arte Marc Lenot, a artista portuguesa Tatiana Macedo e a artista britânico-mexicana Monica Alcazar-Duarte, representada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e ainda professores, artistas e curadores profissionais ou emergentes, portugueses e estrangeiros.

A 29 de novembro, o evento vai abrir-se à comunidade com uma aula de um dos criadores que venceu o Prémio Parallel em 2018 - Bruno Humberto - curador emergente do primeiro ciclo da plataforma.

O Prémio Parallel voltará a ser atribuído, este ano, ao conjunto expositivo mais inovador, com avaliação feita por um júri que estará na capital para o evento e que integra, entre outros nomes, Louise Clements, diretora do festival internacional de fotografia Format, que acontece em Derby, no Reino Unido, desde 2004.

A exposição vencedora será reproduzida em 2020 num local de referência de uma outra cidade europeia, segundo a organização.

As exposições agora trazidas a Lisboa foram já apresentadas na galeria Le Château d`Eau (Toulouse-França), no The Finnish Museum of Photography (Helsínquia, Finlândia), na Kaunas Photo Gallery (Kaunas, Lituânia), no festival PhotoIreland (Dublin,Irlanda), na Galleri Image (Aarhus,Dinamarca), na ISSP Gallery (Riga, Letónia) e na revista suíça YET.