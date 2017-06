Paris vai festejar São João com Mão Morta e BRG Collective

Lusa 20 Jun, 2017, 10:30 | Cultura

"A ideia deste projeto era criar uma ponte cultural entre dois países, duas cidades, através do trabalho de artistas dos dois países e dar a conhecer um projeto cultural onde a tradição e o Portugal mais contemporâneo podem coabitar", disse à Lusa Manuela Ribeiro, responsável dos projetos culturais do Espace Albatros.

No sábado à noite, o festival vai contar com concertos do grupo rock Mão Morta, em paralelo com uma `performance` de pintura do francês Xavier Devaud, e de BRG Collective, um grupo de criadores de Braga de diferentes áreas artísticas, que explora as relações entre som, imagem e artes digitais.

Na mesma noite, vão subir ao palco o grupo de rock franco-português Pat Kay, o projeto de música e vídeo também franco-português Sentinels e os djs franceses Sophia et Florian B.

O festival vai contar com outros espetáculos de música e também de poesia, teatro e dança, apresentados em paralelo com a projeção de um vídeo realizado pela Escola de Artes ACE, do Porto, inspirado na pintura "A liberdade guiando o povo", de Eugène Delacroix, sob a direção artística da coreógrafa Joana Providência.

O evento vai também ter uma exposição de artistas plásticos portugueses que apresentam trabalhos "ligados a uma visão do Porto", e outra com "trabalhos relacionados com o Porto e Paris, numa interpretação mais de `street-art` e fotografia, de artistas franceses de Montreuil, de Paris e alguns portugueses".

"O projeto chama-se `Porto via Paris à Montreuil`, porque, como vêm muitos artistas da cidade do Porto e como é o Porto que é homenageado, a ideia era mesmo de fazer um paralelo com uma festa popular, nomeadamente, com o São João", concluiu Manuela Ribeiro.