Parlamento ouve diretor-geral do Património Cultural exonerado pelo Governo

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, Joaquim Oliveira Caetano, é também ouvido, a pedido do BE, por causa da “situação de colapso no funcionamento" da instituição, segundo o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar.



Bernardo Alabaça foi exonerado no passado dia 25 de junho e, segundo fonte oficial do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, a decisão tinha "efeitos imediatos", porque a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) se encontrava "inoperacional".



O gabinete de Graça Fonseca indicou, na altura, à agência Lusa que, "tendo avaliado o desempenho do diretor-geral do Património Cultural nos últimos meses, (considerava agora) pertinente e necessária a sua imediata substituição".



Bernardo Alabaça assumiu funções em fevereiro de 2020. A sua saída verifica-se numa altura em que se encontra a decorrer o concurso para diretor-geral do Património Cultural, na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), que encerrou em 17 de junho o prazo de candidatura.



Alabaça foi substituído interinamente pelo arquiteto João Carlos Santos, até agora subdiretor da DGPC, que fica em funções "até terminar o concurso da CRESAP", explicou na altura o Ministério da Cultura.