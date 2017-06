Parlamento pede ao Governo solução para financiamento do Museu Nacional Ferroviário

Lusa 30 Jun, 2017, 16:06 | Cultura

No projeto de resolução entregue em março no parlamento, o deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo distrito de Santarém, Carlos Matias, pedia ao Governo para que "intervenha urgentemente para, em conjunto com os sócios da Fundação Museu Nacional Ferroviário e outras entidades financiadoras, encontrar solução que viabilize a atividade e a continuidade do Museu, bem como a conservação do seu espólio".

Também o projeto de resolução do Partido Socialista, entregue em maio, com o deputado Hugo Costa como primeiro subscritor, recomenda ao Governo que "desenvolva soluções de financiamento que permitam assegurar o funcionamento e a conservação do património do Museu Nacional Ferroviário", situado na cidade do Entroncamento, no distrito de Santarém.

O projeto socialista hoje aprovado pede ainda que o executivo de António Costa "promova a valorização do Museu Nacional Ferroviário através de uma estratégia integrada com as políticas públicas museológicas, patrimoniais, de turismo e de incentivo ao transporte ferroviário" e que "articule com os agentes locais e regionais a promoção" do MNF e a "valorização da sua ligação à cidade do Entroncamento e da região envolvente".

O documento do BE lembra que "atualmente, a Fundação Museu Nacional Ferroviário (FMNF) recebe das suas fundadoras um montante anual que ronda os 257 mil euros (...) muito aquém das necessidades mínimas para assegurar o funcionamento regular do Museu".

Em 2008, as empresas fundadoras (CP-Comboios de Portugal e REFER-Rede Ferroviária Nacional E.P.E., atual Infraestruturas de Portugal S.A.) acordaram que pagariam, cada uma, um subsídio anual à exploração, no valor de 250.000 euros, perfazendo uma dotação anual de meio milhão de euros, sublinha.

Contudo, em 2011, o Orçamento do Estado impôs a redução de 15% nos custos das Entidades Públicas, em 25 de setembro de 2012, nova legislação determinou uma redução de 30% no total de apoios financeiros públicos, e, em 2013, o Orçamento do Estado impôs nova redução de 15% no total dos apoios públicos às fundações.

"Ou seja, a anterior redução de 30% foi agravada em 15%", refere o BE.

Também na sua proposta, os deputados socialistas eleitos pelo distrito de Santarém sublinham que a fundação que gere o museu, inaugurado em 18 de maio de 2015, "atravessa uma difícil situação económica e financeira, que se tem vindo a agudizar, em particular a partir de 2011, com a redução do seu orçamento na ordem dos 50%, não obstante os números verdadeiramente encorajadores da afluência, reveladores de todo o potencial existente no seu espólio e temática".

Para os deputados socialistas, é também "essencial o desenho de medidas de valorização" do património do MNF, a "articulação com a estratégia de promoção turística e cultural da região" e a "promoção nacional e internacional do seu potencial, enquanto testemunho vivo da realidade ferroviária portuguesa e enquanto elemento fundamental para a compreensão da própria cidade do Entroncamento e da sua ligação ao comboio".

O BE sublinha ainda o crescente reconhecimento público deste museu, "pela enorme valia do espólio da ferrovia ali recolhido", nomeadamente com a integração na rota internacional dos amigos e estudiosos dos caminhos de ferro.

"Reunindo um alargado conjunto de testemunhos materiais da evolução da ferrovia, ali encontramos também valiosíssimas peças icónicas, como o comboio real, amplamente conhecidas e reconhecidas internacionalmente", afirma.