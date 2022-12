Parlamento unânime no pesar pela morte do catedrático e pintor Gil Teixeira Lopes

Natural de Mirandela, Gil Teixeira Lopes, segundo o Grupo Parlamentar do PS, "conheceu as dificuldades das décadas de 30 e 40 do século XX, muito marcadas pelo impacto do conflito civil em Espanha".

"Começou os seus estudos na Casa Pia de Lisboa, que prosseguiu na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo sido, bolseiro da Academia Nacional de Belas-Artes e, também, bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em Espanha, França, Itália e Inglaterra. Foi, entre 1960 e 1995, docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tendo presidido aos seus conselhos Diretivo e Científico. Neste contexto de ensino, o seu papel foi decisivo para a afirmação e consolidação da área pedagógica da gravura, tendo-se jubilado como professor catedrático", lê-se no voto do PS.

O PS destaca que Gil Teixeira Lopes "deixa uma obra neofigurativa e abstrata em pintura, desenho, gravura e escultura, tendo também como marca artística o expressionismo".

Tem várias obras e trabalhos expostos em várias coleções no mundo, designadamente na Fundação Calouste Gulbenkian, na Biblioteca Nacional de Paris, no Museu do Vaticano, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e nos Estados Unidos da América, no Museu do Bronx e na Biblioteca do Congresso, em Washington.

Artista consagrado, com mais de três dezenas de prémios e distinções, Gil Teixeira Lopes foi condecorado em 1987 com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Mário Soares.

Em 2018, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o como comendador da Ordem Militar de Sant`Iago e Espada.