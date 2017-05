Passeio de barco e `karts` junta crianças portadoras de deficiência em Mortágua

Lusa 26 Mai, 2017, 16:52 | Cultura

De acordo com o chefe da Secção de Operações, Treino e Relações Públicas da GNR de Viseu, José Machado, entre as 09:30 e as 16:30 de terça-feira, mais de centena e meia de alunos portadores de deficiência ou multideficiência, que frequentam instituições do distrito de Viseu, terão à sua espera "um dia diferente".

"Este é o terceiro ano em que nos aliamos a uma iniciativa deste género, que tem por objetivo dar oportunidade às pessoas com algumas dificuldades de poderem usufruir, pelo menos uma vez no ano, de atividades que as crianças e jovens sem qualquer tipo deficiência podem usufruir no seu dia-a-dia", justificou, em declarações à agência Lusa.

José Machado explicou que participarão na iniciativa crianças e jovens de diferentes idades, de várias instituições do distrito de Viseu, nomeadamente a Vários de Tondela, a APPACDM de Viseu através do estabelecimento de Vila Pouca - Santa Comba Dão, a Assol, a APCV - Equipamento de Oliveira do Conde Carregal do Sal e o CAO da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua.

A iniciativa conta ainda com vários alunos com necessidades educativas especiais dos Agrupamentos de Escolas de Mortágua, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Cândido Figueiredo e Tomaz Ribeiro de Tondela, acompanhados pelos respetivos docentes de educação especial e por assistentes operacionais.

Entre as atividades previstas está um passeio de barco ao largo da Barragem da Aguieira, a prática de canoagem, insufláveis, condução de `karts` num circuito rodoviário improvisado, passeio de charrete e alguns jogos didáticos proporcionados pelos alunos da Escola Profissional Beira Aguieira.

"A embarcação que utilizamos na fiscalização vai servir para que as crianças e jovens possam dar uma pequena volta na Aguieira. Será apenas uma voltinha, de forma que possa abranger toda a gente que esteja presente", referiu.

José Machado apontou ainda que a atividade de terça-feira, intitulada "Direito à Diferença e à Inclusão", deverá ser replicada nos próximos anos.

"É uma iniciativa para continuar, se houver condições, alargando o convite a quem esteja interessado em participar", concluiu.