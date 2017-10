Passos Coelho sai e promete "não ficar a rondar" a próxima liderança

Apesar de reconhecer que não tem condições para se recandidatar a um novo mandato, Passos acredita que teria apoios se se quisesse recandidatar.



Passos avisa que não se vai calar e que não desistiu das ideias que defende para o país, mas também garante que não vai ficar a rondar a futura liderança do PSD, à qual promete lealdade.



O Conselho Nacional do PSD volta a reunir na próxima segunda-feira, para marcar as eleições directas internas e o Congresso do partido.



Na luta pela liderança social democrata deverá entrar Rui Rio que, na próxima semana, deverá anunciar que se candidata à liderança do PSD.



Santana Lopes também admitiu, esta noite, na SIC poder avançar com uma candidatura.