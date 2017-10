Partilhar o artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha Imprimir o artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha Enviar por email o artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha Aumentar a fonte do artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha Diminuir a fonte do artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha Ouvir o artigo Patrícia Lopes interpreta poemas de Pessoa no festival de Jazz das Caldas da Rainha

Tópicos:

Azenha, Congressos CCC Caldas, Congressos Caldas Rainha Jacqui Naylor Club Belugas, Hailey Tuck Jack Broadbent Aaron Goldberg, Jazz Caldas Rainha Caldas, Lyda Chen Argerich, Mirhan, Patrícia, Rita, Sofia,