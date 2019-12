Patxi Andión. SPA lamenta morte de músico "amigo de Portugal e dos portugueses"

O músico espanhol Patxi Andión, de 72 anos, morreu hoje num acidente de viação em Soria, no centro-norte de Espanha, noticiou a agência EFE.

No final de novembro, iniciara uma digressão em Espanha, de apresentação do seu mais recente álbum, "La hora del lobicán" ("A hora do lobo"), que apresentara na Casa da Música, no Porto, em setembro passado, num concerto com a participação de Ricardo Ribeiro. Com "La hora del lobicán" assinalava os 50 anos de carreira, iniciada em 1969 com um `single`, que incluía as canções "Canto" e "La Jacinta", e com o LP "Retratos".

"É um disco que representa o que sou neste este momento, sem outra pretensão", disse o também sociólogo e escritor ao jornal El País, no passado dia 25 de novembro, quando iniciou a digressão de "La hora del lobicán", na sala de concertos Galileu Galilei, em Marid.

"Na realidade, nunca deixas de escrever a tua autobiografia, é difícil [cada um] deixar de falar de si mesmo. Os que não me conhecerem -- e serão muitíssimos --, se ouvirem este disco, ficarão a saber quem é este `tipo`", disse então Patxi Andión ao jornal espanhol.

O músico recebeu em outubro de 2017 a Medalha de Honra da SPA, que sublinhou deste modo "a importância do seu trabalho de décadas e a frequência das suas atuações em Portugal".

Na altura, o músico atuou em três palcos nacionais, numa homenagem a José Afonso, "Zeca no Coração", que passou por Lisboa, Porto e Évora.

A SPA faz hoje uma síntese do percurso de Patxi Andión, destacando a sua participação, a "29 de março de 1974, no grande espetáculo da Casa da Imprensa no Coliseu dos Recreios [em Lisboa], momento em que `Grândola, Vila Morena` foi escolhida como canção-senha do movimento libertador", tendo sido cantada pelos músicos participantes no I Encontro da Canção Portuguesa, num desafio à ditadura.

Poucos dias antes, a 24 de março, dera o seu primeiro concerto no país, em nome próprio, também no Coliseu dos Recreios.

Patxi Andión estreara-se em Portugal em 1969, no programa televisivo "Zip-Zip", de Raul Solnado, José Fialho Gouveia e Carlos Cruz. A sua relação com o regime ditatorial de então não foi fácil, tendo sido expulso várias vezes pela PIDE, a polícia política do regime, facto que a SPA recorda, a propósito de outras atuações em que Patxi Andión participou ou tentou participar no país, ainda antes de 1974.

Nesse período, o poeta José Carlos Ary dos Santos (1937-1984) traduziu alguns dos seus poemas, que a cantora Tonicha gravou, num período anterior à Revolução dos Cravos, recorda a SPA.

Nos anos de 1990, quando o sucesso o levou a uma discográfica multinacional, deu por si num lugar "que não tinha planeado".

"Nessas alturas, uma pessoa adapta-se ao que o sucesso pede: as músicas que o público quer ouvir nos espetáculos, o que chama a atenção dos meios de comunicação... Então, percebe e diz: `Eu não quero isto`. E pode fazer duas coisas: permanecer no sistema ou sair por um tempo. E voltar, se tiver algo a dizer. Foi o que eu fiz", disse há perto de um mês ao El País.

Assim, depois do álbum "Nunca, nadie" (1998), houve um tempo de espera até "Porvenir" (2010).

Em 2007, Patxi Andión, que também foi docente universitário e ator de cinema, participou no álbum "Para além da saudade", da fadista Ana Moura, produzido por Jorge Fernando.

Em dezembro de 2013, apresentou "Porvenir", na Casa da Música e no Centro Cultural de Belém, em dois concertos esgotados. Nesse mesmo ano, fez parte do álbum "O Fado e a Alma Portuguesa", editado no âmbito dos 125 anos do nascimento de Fernando Pessoa.

Em 2014, o músico de ascendência basca gravou em Portugal o seu primeiro álbum ao vivo, "Cuatro Días de Mayo".

Para suceder a "La Hora Lobicán", que reúne dez novas canções, previa de Patxi Andión editar "Profecia", com mais dez novas composições, completando o ciclo de comemorações de 50 anos de carreira.

Em entrevista à Lusa, em 2017, o músico disse fazer sempre questão de incluir temas em português no seu repertório. Além de José Afonso (1929-1987), de quem foi amigo, referiu também o fadista António dos Santos (1919-1993), e a sua admiração por Fausto e José Mário Branco, "entre muitos outros".

"A minha relação com Portugal, a música e a língua portuguesas é de absoluto amor e uma paixão, que existe desde a década de 1960", disse o músico em 2017, numa entrevista à agência Lusa.

"A SPA manifesta o seu sentido pesar pela morte súbita e violenta deste antor-intérprete que se orgulhava de ser um grande amigo de Portugal e dos portugueses que muito o admiravam", remata a cooperativa de autores, no seu comunicado.