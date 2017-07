Paul McCartney e Sony ATV chegam a acordo sobre catálogo dos Beatles

Lusa 04 Jul, 2017, 12:53 | Cultura

A Sony ATV tomou posse dos direitos de grande parte do catálogo da banda de Liverpool com a fusão da ATV com a Sony, em 1995, tendo McCartney pretendido recuperar a propriedade de títulos compostos, na maioria, por si ou com John Lennon, com base na lei norte-americana de direitos de autor de 1976.

O texto legal prevê que os artistas possam recuperar os direitos das suas obras 35 anos após a primeira publicação ou 56 anos para criações anteriores a 1978.

No próximo ano cumprir-se-ão 56 anos desde que os Beatles lançaram o primeiro álbum.

O acordo amigável entre as duas partes é confidencial e o juiz do tribunal de Nova Iorque ordenou a anulação do processo, de acordo com um documento datado da semana passada, consultado pela agência AFP.

Em janeiro, Paul McCartney comunicou à Sony/ATV, uma das maiores editoras de música do mundo, que queria recuperar os direitos de autor dos êxitos que compôs com os Beatles entre 1962 e 1971.

A argumentação de McCartney baseia-se na complexa e várias vezes alterada legislação norte-americana sobre os direitos de autor que, segundo a interpretação do compositor britânico, lhe permitiria recuperar, a partir de 2018, a propriedade das canções escritas com John Lennon.

Entre os temas que formam parte do conjunto estão êxitos como "Love Me Do", "Can`t Buy Me Love", "Ticket to Ride", "Yesterday", "Hey Jude" o "Let It Be".