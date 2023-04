Paulinho continua lesionado e falha a deslocação do Sporting ao Jamor

Bellerín recuperou e pode ir a jogo frente ao Casa Pia.



Jovane Cabral e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.



O empate a zero em casa do Gil Vicente na quarta-feira interrompeu um ciclo de cinco vitórias seguidas na Liga para os leões.



Este calendário apertado obriga Rúben Amorim a gerir a condição física do plantel e, por isso, são esperadas algumas alterações no 11 inicial.