Pavilhão de Portugal na 18.ª Bienal de Veneza abre hoje

Sob o título “O Laboratório do Futuro”, a 18.ª Bienal de Veneza foi programada pela curadora Lesley Lokko e irá decorrer entre sábado e 26 de novembro.Nesta edição, o Pavilhão de Portugal volta a ocupar o Pallazzo Franchetti, situado na margem do Grande Canal de Veneza, e o país será representado pelo projeto “Fertile Futures”, centrado na problemática da escassez de água doce e na busca de soluções sustentáveis para a gestão de recursos hídricos.O projeto, com curadoria de Andreia Garcia e curadoria adjunta de Ana Neiva e Diogo Aguiar, assenta em sete casos do território português.