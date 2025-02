PCP destaca resistência ao fascismo e defesa das mulheres

"Destacada mulher da cultura, escritora e poetisa, com extensa obra publicada -- como Tatuagens, Cidadelas Submersas ou Nossa Senhora de Mim - e importante percurso enquanto jornalista com participação em diversos jornais e revistas, Maria Teresa Horta tem um rico e diversificado percurso de vida marcado por uma intervenção de resistência ao fascismo e de ativismo em defesa da emancipação da mulher", lê-se numa nota do PCP.

Os comunistas salientam a co-autoria de "Novas Cartas Portuguesas", com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, que ficaram conhecidas como "As Três Marias", que viria ser alvo de censura e de julgamento das autoras, em 1972.

"Maria Teresa Horta foi diretora da Revista Mulheres, publicação pioneira na reflexão audaz sobre a igualdade e emancipação das mulheres", destaca igualmente o PCP na nota em que refere que foi distinguida em 2022 com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade.

"À família, o PCP expressa o pesar pelo seu falecimento", declaram.

