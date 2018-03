PCP vai chamar diretora da Cultura do Centro ao Parlamento

Lusa09 Mar, 2018, 11:25 | Cultura

Numa nota enviada à agência Lusa, a Direção da Organização Regional de Leiria do PCP manifesta "indignação e repúdio pelas declarações" de Celeste Amaro "na apresentação da programação do Leirena Teatro, elogiando a falta de apoios do Estado às artes", com expressões que "denotam um profundo desrespeito pelo conjunto dos artistas, companhias de teatro e outras estruturas artísticas que com inúmeras e enormes dificuldades desenvolvem esforços notáveis para promover a cultura, a sua fruição e produção".

Em causa estão as declarações que a diretora regional fez no dia 09, na apresentação da programação da companhia Leirena Teatro, em Leiria, em que elogiou o grupo por não ter pedido apoio do Estado, o que já motivou um requerimento do Bloco de Esquerda ao Ministério da Cultura e uma exigência de demissão por parte de vários artistas da região.

"Como é possível? Ainda por cima na área do teatro. Foi algo que me tocou bastante. É uma lição de como um grupo de teatro profissional, com três atores, que se dedica de corpo e alma ao seu trabalho, vive sem pedir dinheiro, não incomoda a administração central", disse na ocasião Celeste Amaro.

Para o PCP/Leiria, "as declarações da diretora regional da Cultura são inaceitáveis a todos os níveis", considerando que Celeste Amaro "assume claramente e de forma quase insultuosa a defesa das supostas virtudes da ausência de apoios do Estado às estruturas artísticas não profissionais".

"As declarações de Celeste Amaro são ainda mais condenáveis quando desfere, por comparação, um ataque às companhias de teatro profissionais com tiradas claramente incompatíveis com as suas responsabilidades políticas, e que irresponsavelmente iludem o facto de as companhias profissionais de teatro do distrito de Leiria viverem enormes dificuldades resultantes do subfinanciamento e da burocracia", acrescentam os comunistas.

O partido anuncia ainda que o seu grupo parlamentar na Assembleia da República vai entregar um requerimento para chamar Celeste Amaro à Comissão da Cultura no sentido de obter "explicações sobre as suas declarações" e que vai confrontar o ministro da Cultura "com o conteúdo inaceitável e ilações políticas a retirar das declarações da diretora regional".

Na quinta-feira, numa reação às críticas às suas declarações, Celeste Amaro justificou, em comunicado, que não quis criticar os grupos apoiados pelo Estado, mas "valorizar a forma" como o grupo Leirena Teatro "tem desenvolvido a sua atividade, sem necessitar de qualquer apoio financeiro da Administração Central, ao longo dos seus quase sete anos de existência".

"Destacar este modo de trabalho com a envolvência da comunidade é sempre importante, sem que tal atitude ponha em causa quaisquer outras formas de financiamento", afirma a diretora no comunicado.

Questionada pela agência Lusa sobre se iria pôr o cargo à disposição ou demitir-se, a diretora regional da Cultura do Centro recusou-se a fazer qualquer declaração, remetendo para o comunicado.

Entretanto, o Manifesto em Defesa da Cultura e vários artistas lançaram uma petição pública na qual exigem a demissão de Celeste Amaro.

Na petição, dirigida ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, os subscritores "repudiam as declarações da diretora regional da Cultura e afirmam que, em face da atitude que elas revelam, Celeste Amaro não tem condições para continuar no cargo".