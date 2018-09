Peça da dramaturga Carole Fréchette estreia-se em Sintra com presença da autora

Lusa27 Set, 2018, 10:05 | Cultura

"João e Beatriz" é a terceira peça da dramaturga canadiana a ser levada à cena em Portugal, e versa sobre duas personagens que, embora estejam condenadas a partilhar o mesmo espaço físico, "não comungam dos mesmos valores, das mesmas referências, nem dos mesmos sentimentos", disse à agência Lusa a atriz e encenadora Sofia Borges.

"É trágica no sentido em que há um autismo em relação àquilo que acontece com o outro, ou em relação aos sentimentos ou à veracidade dos gestos do outro", acrescentou a encenadora, que protagoniza a peça juntamente com o ator Luis el Gris.

De estrutura circular e com referências a muitas personagens de autores clássicos, como Shakespeare, Dante ou Strindberg, "João e Beatriz" (2002) é, contudo, um texto, muito contemporâneo e que, segundo Sofia Borges, "por vezes faz lembrar as histórias para crianças".

É como se a dramaturga "recuperasse o universo dos contos de fadas, trazendo-o aqui para uma dimensão mesmo cruel do adulto, uma visão desencantada, corroída e desgastada pelos embates da vida e pelo ruir de sonhos", precisou Sofia Borges.

"João e Beatriz" é uma elaboração, uma parábola, a história de "uma mulher em busca de um companheiro que a liberte da solidão e que, na tentativa de o encontrar, faz circular um anúncio no qual promete uma recompensa substancial ao homem que souber comovê-la, cativá-la e seduzi-la", acrescenta a encenadora, sublinhando, todavia, que esta não é uma peça "de final feliz".

Daí que possamos ler a obra da dramaturga como algo "na senda das tragédias".

Carole Fréchette nasceu em Montreal (Québec), em 1949. Em 2002 foi galardoada com o prémio Siminovitch de teatro.

Questionada sobre como chegou à obra da dramaturga canadiana que não está traduzida em Portugal - e que em 2006 teve duas peças em cena no Teatro Aberto e no Teatro Municipal de Almada, "Os sete dias de Simão Labrosse" e "O colar de Helena", respetivamente -, Sofia Borges disse tê-la descoberto há 20 anos, durante uma viagem a Paris, na qual adquiriu vários livros da dramaturga.

No regresso leu "As quatro vidas de Marie", no que foi o princípio de "um estado de encantamento com a escrita da autora" que agora a Companhia de Teatro de Sintra põe em palco, e com que também vai prestar uma pequena homenagem à escritora, referiu.

Há pouco tempo, a atriz Sofia Borges encontrou o texto de "João e Beatriz", e pensou de imediato levá-lo a cena, uma intenção acolhida com agrado pelo diretor da Companhia de Teatro de Sintra.

O facto de a peça ter apenas os dois personagens que lhe dão o nome acabou por facilitar a produção, num momento em que é difícil produzir espetáculos onerosos, disse à Lusa.

Além da peça da autora canadiana que, segundo Sofia Borges, tem a particularidade de pôr em palco "figuras da marginalidade", a presença de Carole Fréchette servirá também para se fazer uma leitura encenada, também com montagem de Sofia Borges, de "As quatro mortes de Maria", a realizar a 6 de outubro, na Livraria Ler Devagar, na Lx Factory, em Lisboa.

Com tradução da atriz e encenadora - que lamenta não haver obra da dramaturga traduzida em Portugal -, a leitura encenada de "As quatro mortes de Maria" está a cargo dos protagonistas de "João e Beatriz", a quem se juntam Carmen Santos, José Neves e Paula Pedregal.

"João e Beatriz" vai estar em cena de 4 a 21 de outubro, com espetáculos de quinta-feira a sábado, às 21h30, e, aos domingos, às 16h00.

Com a encenação de "João e Beatriz", que permite a Sofia Borges "concretizar o sonho de longa data de trazer a dramaturga a Portugal", a Companhia de Teatro de Sintra pretende também começar a receber nomes de personalidades ligadas ao teatro e às artes, acrescentou a atriz.

A vinda da dramaturga canadiana a Portugal foi iniciativa da própria, depois de saber que a Companhia de Teatro de Sintra ia levar à cena uma peça sua, assim como promover a leitura encenada de outra, disse ainda Sofia Borges.

"À semelhança do que fez há pouco tempo no Líbano, quando ali se estreou `O colar de Helena`, ou do que fez este ano no Festival de Avignon, a propósito das comemorações dos 20 anos da publicação de `As quatro mortes de Maria` e `La peau d´Elisa (A pele de Elisa)`", observou.

"João e Beatriz" tem figurinos de Alexandra Moura e cenografia e grafismo de João Borges da Cunha.