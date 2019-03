Peça de teatro "Agora é diferente" traz a palco realidade das mulheres transexuais

Lusa08 Mar, 2019, 08:05 | Cultura

A peça estreia-se a 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no teatro Balcão Cristal, no Funchal, numa criação da companhia Feiticeiro do Norte, a partir de um texto da jornalista Ana Cristina Pereira.

Chama-se "Agora é diferente" e dá a conhecer a história de três mulheres trans, com percursos e realidades distintas e diferentes formas de encarar a sua identidade ou o conflito entre o corpo com que nascem e aquele com o qual se identificam.

Em declarações à agência Lusa, Ana Cristina Pereira adiantou que a escrita da peça decorre do que é a ideia vigente sobre o que é ser um homem ou ser uma mulher, e explicou que a personagem principal, Maria, fala muito sobre isso, sobre o que é que identifica um rapaz ou uma rapariga.

"Isso não é assim tão simples, desde logo porque há pessoas que não se identificam com o sexo com que nascem. Não existem só homens e mulheres, há toda uma variação que cabe no conceito do que é ser intersexo", apontou a autora.

A "natureza produz uma variedade de pessoas" e "há muitas formas de ser humano", disse a autora, sublinhando que a peça de teatro é uma viagem interior, através da qual é questionada a forma como as pessoas trans se veem e como os outros as veem.

"A conceção que existe do que é ser homem ou ser mulher também influencia a forma como as pessoas se veem a si próprias. Por isso é tão difícil este processo de aceitação, quando se é trans", referiu a jornalista.

Ana Cristina Pereira destacou que se trata de um processo interior muito difícil, porque todas as pessoas querem corresponder ao que é socialmente aceite e, quando isso não acontece, é preciso não só muita força e coragem para admitir isso para si próprio, como perante os outros.

Ana Cristina Pereira adiantou que enquanto jornalista sempre escreveu sobre minorias, mas viu no teatro uma forma de chegar a outros públicos e de conseguir um outro tipo de confrontação que o jornalismo não permite.

"Uma coisa é leres uma peça num jornal, um texto que conta a história da Maria, e outra é tu sentares-te num espaço pequeno - este é um espaço muito intimista, numa sala para 20 pessoas -, e ela estar a falar contigo, ela estar a confidenciar-te. Há esta proximidade, tu estás a ouvir o que ela te está a dizer. Aumenta essa capacidade de empatia e de levar o espetador a colocar-se no lugar do outro", apontou.

Referiu que "a maior parte das pessoas não conhece uma pessoa trans", e que o desconhecimento facilita a criação de estereótipos e de ideias caricaturadas em relação a estas pessoas.

Para Ana Cristina Pereira, a forma como a sociedade em geral olha e lida com as pessoas trans sofreu "um ponto de viragem" depois da morte da Gisberta, a mulher transexual assassinada no Porto, há 13 anos, por um grupo de adolescentes.

Depois deste acontecimento, tanto os meios de comunicação social, como as organizações -- inclusivamente as que trabalhavam com pessoas LGBTI -- começaram a fazer um esforço para olhar para as pessoas trans de outra forma, "reconhecendo-lhes o direito de existência, o direito de expressão e de começar a ser pessoas".

"O que eu gostava mesmo era que as pessoas fossem ver a peça e durante a peça conseguissem colocar-se no lugar destas mulheres e sair de lá percebendo que elas são pessoas, que as pessoas trans são tão pessoas como as pessoas não trans, e têm tanto direito de existirem e de serem felizes como quaisquer outras e nós, que não somos trans, só temos de respeitar isso", disse Ana Cristina.

A peça vai estar em cena de 08 a 31 de março, estando já a ser feitos contactos para que também seja representada em palcos do continente.