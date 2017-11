Partilhar o artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira Imprimir o artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira Enviar por email o artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira Aumentar a fonte do artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira Diminuir a fonte do artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira Ouvir o artigo Peça "Os 39 Degraus" está em cena no teatro Sá da Bandeira