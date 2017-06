Peça "Os Cegos" abre festival de teatro Fazer a Festa na Maia e Porto a 29 de junho

Lusa 14 Jun, 2017, 18:57 | Cultura

A programação do terceiro mais antigo festival internacional do país, que foi hoje apresentada em conferência de imprensa, conta com um orçamento de dez mil euros, segundo informou a organização, e vai prolongar-se durante 11 dias pelas cidades do Porto e da Maia, terminando a 09 de julho com o espetáculo "O Sonho de Pedro", pelo Teatro do Noroeste, subindo à cena às 18:30, no Auditório Quinta da Caverneira, Maia.

No dia 30 de junho e até domingo dia 02 de julho, os espetáculos do certame de arte dramática decorrem no espaço dos jardins e auditório da Casa das Artes, no Porto, começando no primeiro dia, às 21:30, com a "Commedia dell`Arte show aka Gabriellana for two", pela companhia de teatro Mari & Crupi, sendo falado em inglês, italiano e português.

No dia 01 de julho, pelas 18:30, está previsto, para os jardins da Casa das Artes, no Porto, espetáculo "O Republicário", pela Casa da Esquina, de Coimbra, e, pelas 21:30, no Auditório da Casa das Artes, Porto, está agendada a peça "Milagro", da companhia espanhola Tranvia Teatro, que terá legendas em português.

"O meu país é um insuflável", pela companhia de Famalicão Fértil Cultural (02 de julho, às 16:00, nos jardins da Casa da Artes, Porto), "Shakespeare en Berlín", pela companhia espanhola Arden Producciones, (06 de julho, às 21:30, no Auditório Quinta da Caverneira, Maia), e "Desparaíso", pelo grupo de Sintra Musgo (08 de julho, às 21:30, no auditório Quinta da Caverneira), são outros dos destaques da organização do festival Fazer a Festa.

Os ingressos para o certame variam entre os três e os cinco euros, com descontos para estudantes, maiores de 65 anos, profissionais das artes cénicas e desempregados.

A organização do Fazer a Festa, Teatro Art`Imagem, informou recentemente, em comunicado de imprensa enviado aos órgãos de comunicação social, que é o "quarto ano consecutivo" que não está integrado na programação cultural da autarquia portuense, "nem conta com qualquer tipo de apoio do pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Porto, da empresa municipal Porto Lazer e do Teatro Municipal do Porto" e que esta 36.ª edição só é possível realizar-se "graças à cumplicidade dos profissionais e companhias presentes".