Peça portuguesa cruza política e amor em estreia esgotada em Los Angeles

O ator português, que trabalhou com Mickael de Oliveira na adaptação da peça, é o encenador de "The Constitution" e disse à Lusa que a noite de estreia está esgotada, um sinal encorajador numa cidade onde o teatro é secundário.

Os quatro atores que vão pisar hoje o palco do MiMoDa Studio são o português Rafael Morais ("Sangue do meu Sangue"), Adriana DeGirolami ("Snowfall"), Juan Javier Cardenas ("S.W.A.T.", "Snowfall") e Cristian Gonzalez ("The Gifted").

A peça conta a história de quatro atores enviados por Portugal para ensinarem ao mundo como foi feita "a melhor constituição de todos os tempos", explicou Filipe Valle Costa, também um dos protagonistas da série "Snowfall" do canal FX. "É uma coisa muito presente nesta sociedade americana: estamos a passar por uma crise constitucional", referiu.

O texto é "profundo", disse Cristian Gonzalez, e a expectativa dos atores é que a audiência seja levada a discutir o que viu no final da atuação, que vai incluir referências ao existencialismo de Jean-Paul Sartre, uma bandeira portuguesa, uma bola da marca de cerveja Super Bock e dois ecrãs de televisão, entre outros adereços.

"Queremos que isto inspire um foco e participação ativa da audiência", afirmou Adriana DeGirolami, falando do oposto da "tendência" que se está a verificar em Nova Iorque de "ver teatro como se fosse televisão".

Na cidade dedicada ao cinema e ao pequeno ecrã, "The Constitution" "é uma anomalia", considerou Juan Javier Cardenas, visto que "este tipo de peças não é feito muitas vezes". Todas as noites, um dos atores "morre" pela constituição.

A intenção do Saudade Theatre, que vai estar em encenação até 11 de novembro, é conseguir que "outras companhias de teatro em LA e no país" se interessem pela peça e esta seja publicada por uma editora de dramaturgia.

Apesar do "teor político muito pesado" da obra, Rafael Morais explicou que o tema "é mais uma desculpa para explorar a interação humana" e a forma como as pessoas trabalham juntas para chegarem a uma solução.

Um "pretexto" para falar do que é o amor, segundo Filipe Valle Costa, "o momento em que a máscara cai". Há no argumento uma ideia de cinismo, em que a vontade de mudar a sociedade colide com os efeitos da mágoa e a dificuldade de se dar permissão de sentir. "Esse é o desafio da peça", disse o encenador. "É uma história de amor em que o discurso político é a máscara".

A estreia acontece a menos de duas semanas das eleições intercalares nos Estados Unidos, depois de uma campanha belicista entre democratas e republicanos. "Hoje, mais que nunca, temos de ter a noção de que as nossas emoções estão ligadas à vida política". A peça foi escrita antes da eleição do Presidente Donald Trump mas continua a fazer sentido, considerou Valle Costa, dizendo que "as decisões políticas mudam a forma como vivemos as nossas vidas e interagimos com as outras pessoas".

As atuações no MiMoDa Studio estão marcadas para três fins de semana: 26, 27 e 28 de outubro e 1, 2, 4, 9, 10 e 11 de novembro. Os bilhetes custam 35 dólares, com 10 dólares de desconto para a comunidade portuguesa.