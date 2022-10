Pedro Adão e Silva percorre a "Cultura que somos"

Em Famalicão, Pedro Adão e Silva visitará o grupo de dança contemporânea Intranzyt Cia, que tem um repertório de âmbito nacional e internacional, sob direção artística de Cristina Pereira e Vasco Macide.





Segue-se, em Braga, a zet.gallery, um projeto dedicado à arte contemporânea que procura ser um espaço de capitalização das obras de artistas emergentes e consolidados.



No gnration, também em Braga, terá um encontro com agentes culturais locais que representam projetos de música, arte urbana, "media arts" e "design", entre outros.





Em Barcelos, o ministro visitará a editora e promotora Lovers & Lollypops, que, paralelamente à atividade editorial, enveredou pela organização de concertos e festivais, dos quais se destacam o Milhões de Festa e o Tremor.



A última paragem será em Guimarães, no Centro para os Assuntos de Arte e Arquitetura (CAAA).





Fundamentos da iniciativa



"Pensados numa lógica de cobertura territorial, os percursos do Ministério da Cultura organizam-se segundo um tema mensal, podendo decorrer em dias consecutivos ou alternados. O objetivo é fomentar a proximidade e o diálogo, no terreno, com pessoas e entidades ativas no contexto da cultura e das artes", explica um comunicado do ministério..



Diz ainda que a diversidade é um conceito orientador do programa, que contempla agentes culturais, estruturas e criadores de diversas expressões, vocacionados para diferentes públicos.



"Esta abrangência, que constitui a riqueza da 'Cultura que somos', permite percecionar tendências e movimentos que estão a fazer o seu caminho, às vezes de forma discreta, mas com relevante impacto na região ou na área em que atuam", acrescenta.



Citado no comunicado, Pedro Adão e Silva sublinha que "é fundamental conhecer e dar a conhecer o que se faz na Cultura em Portugal".



“A função de um ministro da Cultura é, também, estar próximo e valorizar as dinâmicas culturais que existem no país, na sua diversidade, dando voz ao que se faz, muitas das vezes de forma pouco visível”, remata.







A iniciativa "Cultura que somos" teve o seu arranque a 20 de setembro, no distrito de Lisboa, numa jornada também integralmente consagrada à Cultura Urbana.