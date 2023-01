Pedro Adão e Silva visita estruturas artísticas que promovem a inclusão

No Porto, a visita tem por alvo os projetos "Do Lado de Fora", grupo teatral criado por pessoas sem-abrigo, numa parceria entre a associação Apuro e a Junta de Freguesia do Bonfim, "INCukTurar-te: Incluir pela Cultura", promovido pelo Clube Fenianos Portuenses, vocacionado para a integração de grupos em risco de marginalização, em parceria com o Teatro Experimental do Porto, e o “Q-CIRCO”, da Companhia Erva Daninha, que visa a inserção profissional de 40 jovens.



Na quinta-feira, em Esposende, o projeto em destaque será “Por um Galho”, desenvolvido pelo Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas, que trabalha com população sénior vulnerável.



A iniciativa “Cultura que somos” começou a 20 de setembro no distrito de Lisboa, dedicada à Cultura Urbana, e passou por concelhos de Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães. A Inclusão, segundo tema em foco, teve uma primeira edição a 22 de novembro, em Lisboa, Leiria e Coimbra. Os próximos percursos incidirão sobre desenvolvimento local, comunicação social regional e local, arte contemporânea em rede, indústrias criativas e cineclubes.