O luso-angolano Pedro Coquenão, referência no beat que reúne música electrónica e música angolana, está agora numa outra fase: anda a revisitar a maior coleção de gravações de campo do mundo, feitas no continente africano por Hugh Tracey, entre as décadas de 1920 e 1970.





Pedro Coquenão está muito interessado no arquivo referente a Angola, ainda por explorar.





A partir de Fevereiro de 2020, o artista vai começar a divulgar esse trabalho sob o nome de "IKOQWE".