Pedro Mexia vence Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários da APE

Lusa09 Mai, 2019, 12:14 | Cultura

"Lá Fora" "é um livro de crónicas de um intelectual no mundo de hoje, observando esse mesmo mundo por intermédio da arte (literatura, música, cinema) como coisa íntima e reclusa de si", justifica o júri do prémio.

Editado no ano passado pela Tinta-da-China, o livro reúne, em quase 200 páginas, textos que Pedro Mexia escreveu sobretudo para o semanário Expresso.

Nascido em Lisboa em 1972, Pedro Mexia tem publicado poesia, crónica e volumes diarísticos. Escreveu para teatro, organizou coletâneas literárias e tem colaborações dispersas pelos media portugueses, sendo uma das mais conhecidas o programa Governo Sombra.

Já passou pela direção da Cinemateca Portuguesa e atualmente escreve para o Expresso, coordena a coleção de poesia da Tinta-da-China e é consultor para a Cultura da Casa Civil do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Nada de Melancolia" (2008), "O mundo dos vivos" (2012) e "Biblioteca" (2015) são outros livros de crónicas já publicados.

Pedro Mexia receberá o prémio, no valor de 12 mil euros, no próximo dia 30 em Loulé, cuja câmara municipal é parceira do galardão literário juntamente com a APE.

O júri da edição de 2018 do galardão integrou Carina Infante do Carmo, Isabel Cristina Rodrigues e Liberto Cruz.

Antes de Pedro Mexia, o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários distinguiu José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins e Mário Cláudio.