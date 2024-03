Pedro Nuno destaca "figura incontornável da cultura portuguesa" que partilhou valores com PS

Numa mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter), Pedro Nuno Santos classifica António-Pedro Vasconcelos como "um dos grandes cineastas portugueses" desta era.

"António-Pedro Vasconcelos deixa uma obra que fez dele uma figura incontornável da cultura portuguesa, com um percurso notável nas áreas do cinema, do jornalismo e da docência", escreve o líder socialista.

Pedro Nuno Santos destaca ainda que o cineasta foi também alguém com quem o PS sempre partilhou "valores fundadores do partido", salientando a sua "participação cívica" na campanha presidencial de Mário Soares, "de quem foi amigo próximo".

"O exercício da cidadania do qual nunca abdicou revelam-nos alguém que sempre travou os combates certos. É uma grande perda para o país. À sua família e aos muitos amigos, as mais sentidas condolências, prestando homenagem à sua obra notável como humanista e cidadão", sublinha-se.

O PS também divulgou um comunicado em que manifesta "profundo pesar" pelo falecimento do cineasta, considerando que representa "uma grande perda" para a vida "cultural e cívica, na qual ele esteve sempre presente, interveniente e ativo, na fidelidade aos seus ideais e às suas causas, lutando por um Portugal mais livre, solidário e culto".

"A sua obra cinematográfica, nas suas várias fases de criação, ficará como um valioso património do nosso cinema contemporâneo", lê-se.

O partido destaca ainda que, apesar de manter a sua "independência de juízo sobre os acontecimentos e as pessoas", António Pedro Vasconcelos "foi sempre próximo do PS, participando com entusiasmo e convicção" nos seus combates, sublinhando também o seu papel nas campanhas presidenciais de Mário Soares.

"António Pedro de Vasconcelos morreu preocupado com os perigos que hoje ameaçam as nossas democracias. A melhor maneira de prestarmos tributo ao seu legado é termos consciência do que está verdadeiramente em causa e não nos distrairmos nem distanciarmos dessa luta urgente e indeclinável pela defesa dos valores democráticos", refere-se.

O PS apresenta assim sentidas condolências à família, enaltecendo António-Pedro Vasconcelos como um "exemplo de artista, intelectual e cidadão defensor da liberdade, da justiça social e da cultura".

O realizador português António-Pedro Vasconcelos, autor de filmes como "O Lugar do Morto" e "Os Imortais", morreu em Lisboa, os 84 anos, revelou a família em comunicado.

"A família de António-Pedro Vasconcelos informa que o nosso A-PV partiu esta noite, a poucos dias de completar 85 anos de uma vida maravilhosa", pode ler-se no comunicado divulgado hoje.