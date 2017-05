Pedro Pinho vence prémio da Federação Internacional de Críticos em Cannes

Foto: Reuters

O filme segue a vida de um grupo de operários que tentam segurar os postos de trabalho, através de uma solução de autogestão coletiva, e evitar, assim, o encerramento de uma fábrica.



Pedro Pinho assina a realização, mas o filme de ficção foi construído em conjunto com Luísa Homem, Leonor Noivo, Tiago Hespanha, a partir de uma ideia de Jorge Silva Melo e da peça de teatro 'A fábrica de Nada', de Judith Herzberg.



Pedro Pinho sente-se satisfeito e honrado com o premio mas lança criticas à lei atual do cinema e à inação do ministerio da cultura.