Pedrógão Grande vai ter Academia Sénior a partir de março

"O objetivo desta Academia é promover junto da população sénior do concelho a possibilidade de ter atividades que possam continuar a dar alguma qualidade em termos cognitiva e física", afirmou o diretor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Luís Cunha.

Segundo Luís Cunha, a Academia "vai funcionar no quartel dos bombeiros de Pedrógão Grande e nas instalações da Câmara Municipal, piscina, pavilhão gimnodesportivo e Casa da Cultura".

O diretor da corporação explicou que "este é um projeto completamente diferente da Universidade Sénior".

"A Universidade Sénior era um projeto do CLDS [Contrato Local de Desenvolvimento Social], este é uma academia que vai englobar mais do que propriamente só uma universidade", declarou.

O objetivo passa por "criar um centro fitoterapêutico" dentro do quartel, adiantou Luís Cunha, referindo que no concelho não existe fisioterapia, tendo os utentes de se deslocar à Sertã, Avelar ou Alvaiázere.

No plano de atividades para este ano letivo, lê-se que a Academia Sénior, denominada "Vida por Vida", é "uma resposta social da responsabilidade" da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, "na promoção do envelhecimento ativo".

Desenvolvida através de uma equipa de voluntários, o projeto quer "criar e dinamizar regularmente atividades culturais, educacionais, lazer e convívio" para as pessoas maiores de 50 anos, "com ou sem experiência escolar, num contexto de formação ao longo da vida, em regime informal".

De acordo com informação do mesmo plano, a Academia Sénior conta com professores/formadores voluntários, garantindo 21 disciplinas.

As disciplinas dividem-se por artes manuais, artes de palco, ciências, desporto sénior/saúde e bem-estar, e línguas.

Estão igualmente previstas, entre outras iniciativas, ações de sensibilização, em áreas como a saúde e a segurança, e visitas de estudo, culminando numa semana de encerramento das atividades letivas.

Nesta última, a Academia quer realizar a Feira Geração Sénior, com a participação de várias universidades seniores da zona Centro, um congresso sobre o envelhecimento saudável, a apresentação de atividades desenvolvidas e a exposição dos trabalhos efetuados.

O funcionamento da Academia Sénior vai custar cerca de 34 mil euros, valor alcançado com o financiamento do Prémio Rural 2021, iniciativa do BPI e Fundação "la Caixa", que visa "apoiar projetos sociais em meio rural e gerar oportunidades para famílias, crianças, idosos e outros grupos em risco de exclusão social".

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Pedrógão Grande tem 3.391 habitantes (menos 13,4% que nos Censos de 2011), sendo que 1.205 pessoas têm 65 ou mais anos.