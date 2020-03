Pelo menos 75 bibliotecas municipais fechadas

De acordo com o diretor de serviços de bibliotecas, Bruno Eiras, foi reportado à DGLAB que "cerca de cem bibliotecas municipais já suspenderam todas as atividades destinadas ao público" e 75 estão encerradas.

Em todas elas, os funcionários continuam a trabalhar, embora o cenário se possa alterar com o anúncio, pelo Ministério da Administração Pública, de que os funcionários públicos podem, a partir da próxima semana, ficar em casa em regime de teletrabalho, sempre que as suas funções o permitam.

Nas bibliotecas em que foram suspensas as atividades, é possível ainda recorrer aos serviços habituais, como requisição de livros e consulta de jornais, disse Bruno Eiras.

Segundo o responsável, as bibliotecas da rede pública devem seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde e do plano de contingência em vigor em cada município e manter o contacto com os leitores através das vias de comunicação disponíveis, nomeadamente `online`.

Podem disponibilizar "conteúdos relevantes para os seus utilizadores (livros, jogos, conteúdos gratuitos disponíveis `online`), bem como informação validada e atualizada sobre o Covid-19, com destaque para as medidas de prevenção e resguardo social".

Esta semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como uma pandemia e, na quinta-feira, à noite o Governo português declarou estado de alerta.

Desde dezembro do ano passado, o novo coronavírus infetou mais de 131 mil pessoas, das quais mais de metade recuperou da doença. A Covid-19 provocou quase cinco mil mortos em todo mundo.

Em Portugal, os últimos números da Direção-geral de Saúde apontam para 112 doentes, não havendo até ao momento registo de qualquer morte.