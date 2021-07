Penacova promove festival Artes de Rua até domingo em cinco locais do concelho

Ao longo de cinco dias, o concelho de Penacova vai acolher concertos, estátuas vivas, malabaristas, performances de fogo, poesia e momentos de recriação histórica, anunciou hoje o presidente da Câmara de Penacova, Humberto Oliveira, que falava à agência Lusa à margem da conferência de imprensa de apresentação do certame.

A iniciativa está incluída no projeto "Praças Vivas", realizado em parceria com os concelhos vizinhos de Mortágua e Mealhada, no âmbito do programa Cultura em Rede da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, explicou.

O festival arranca hoje em Penacova, seguindo-se na quinta-feira a Praia Fluvial do Vimieiro, na sexta-feira a Praia do Reconquinho e novamente a vila de Penacova, no sábado a vila do Lorvão e no domingo São Pedro de Alva.

No domingo, será também inaugurado um mural de arte urbana no Largo Dona Amélia, a principal entrada da vila, que irá homenagear profissões antigas associadas ao concelho, como o barqueiro, a paliteira ou a lavadeira, afirmou Humberto Oliveira.

No âmbito da programação em rede, preveem-se outros eventos culturais que irão dinamizar o concelho até setembro de 2022, acrescentou.

Já fora do âmbito do festival, mas que será uma espécie de "epílogo" da iniciativa, a Câmara de Penacova irá celebrar no dia 31 os 100 anos do nascimento do pintor João Martins da Costa, atribuindo nesse dia o nome do artista a uma rua do concelho e à Casa das Artes que está a ser construída, avançou Humberto Oliveira.

De acordo com o autarca, esse espaço expositivo irá funcionar no antigo tribunal de Penacova e deverá estar concluído no verão de 2022.