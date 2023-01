Penela Presépio cumpriu "claramente os objetivos"

"Este foi o primeiro Penela Presépio pós-pandemia e registou uma afluência dentro do que eram as nossas expectativas", adiantou o autarca.

Devido às obras que decorrem no Castelo e na área envolvente, no centro histórico de Penela, distrito de Coimbra, a Câmara Municipal "teve de optar desta vez por um Penela Presépio diferente", distribuindo as atividades por diversos espaços da vila.

Nesta edição, que termina no domingo, o espaço principal "pode acolher 150 pessoas em simultâneo", enquanto nos anos anteriores cabiam cerca de 500 visitantes na área junto ao Castelo.

"Este ano, é um Penela Presépio descentralizado e adaptado às condições existentes. Temos visto Penela cheia de gente", disse Eduardo Nogueira dos Santos, indicando que a localidade tem recebido "pessoas de vários locais do país".

O presidente da Câmara considerou "não ser possível" comparar com outras edições, face aos condicionalismos ditados pelas obras e tendo em conta que, há um ano, a iniciativa teve ainda restrições associadas à pandemia da covid-19.

"O nosso grande objetivo é manter a marca Penela Presépio, mantê-lo vivo na mente de quem nos visita", acrescentou.

Eduardo Nogueira dos Santos sublinhou ainda que o programa, além das atividades na sede do concelho, incluiu presépios no Espinhal, Cumieira, Rabaçal e Podentes, entre outras realizações natalícias descentralizadas.

"Os restaurantes têm estado com muita procura e também os alojamentos têm registado uma ocupação acima do normal para a época", congratulou-se.

O presidente do executivo municipal disse que a autarquia "já está a preparar a edição de 2023" e convidou as pessoas a "fazerem ainda uma visita" ao Penela Presépio antes do encerramento, no fim de semana.

Um presépio com 200 figuras animadas foi concebido como atração principal do Penela Presépio.