Pequim terá executado duas dezenas de informadores da CIA na China

Citando antigos funcionários do Governo norte-americano, o jornal revelou que entre 18 ou 20 fontes foram assassinadas ou detidas.



De acordo com os funcionários, que preferiram manter-se anónimos, alguns destes informantes eram cidadãos chineses que a CIA considerava "desiludidos com a corrupção" do Governo.



O "The New York Times" adianta que as agências de serviços secretos dos Estados Unidos tentaram conter a fuga de informação, no entanto falharam em descobrir a fonte.