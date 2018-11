Percussionista japonesa de culto Midori Takada estreia-se em Portugal com três concertos

Lusa12 Nov, 2018, 14:15 | Cultura

Em entrevista à Lusa antes dos espetáculos de terça-feira na Capela Imaculada do Seminário Menor, em Braga, de quinta-feira na Culturgest, em Lisboa, e de sexta no Auditório de Espinho, a artista japonesa revela que irá adequar o seu repertório e seleção de instrumentos ao ambiente específico de cada palco, por defender que todas as salas têm uma influência própria no desempenho musical.

"A minha performance irá mudar consoante o local, porque o espaço é o corpo onde a ressonância se cria", explica Midori Takada. "Como, para mim, `instrumentos` significa `materiais`, eles não são apenas os que estão disponíveis numa loja de música, mas também os que se encontram no solo - como água, metais, madeira - e até agora usei [na digressão] uma cadeira, a secretária de um militar que ocupou o Japão, parte de uma ponte, material da estação de Tóquio, etc.", declara à Lusa.

Apontada por músicos, crítica e imprensa como uma artista "minimalista", "espiritual" e "meditativa", Midori Takada iniciou a sua carreira no registo clássico e logo depois dedicou-se a uma profunda pesquisa das linguagens percussivas da Ásia e de África, criando um corpo de trabalho que beneficiou ainda da sua experiência no jazz e na composição de bandas-sonoras para teatro, cinema, `animé` e videojogos.

Para a percussionista, todas essas áreas "são apenas ramificações" do instinto criativo musical, uma vez que, "desde a era do teatro grego", os adereços são unicamente "reinos de visão criados a partir do pensamento humano e, como resultado, a criatividade não é diferente".

Nesse sentido, Midori Takada diz-se a mesma artista que, em 1983, lançou "Through the looking glass", gravado em fita analógica em apenas dois dias, devido a restrições de orçamento. Recorrendo a marimbas, gongos, sinos de carrilhão, um harmónio e até garrafas de Coca-Cola sopradas como flautas, a artista executou esses instrumentos a diferentes distâncias do microfone para criar o efeito de uma escultura sonora tridimensional e foi corrigindo os erros detetados sobrepondo sucessivas camadas de fita à gravação inicial, o que conferiu ao álbum uma sonoridade peculiar.

"Não mudei desde essa altura, o que talvez possa ser pelo meu sentido de uma era diferente, já que nasci numa célula de antiguidade remota", diz a percussionista à Lusa. "Sempre criei música pelo meu sentido de mim própria - sentia inquietação, tensão, esperança, desejo de relaxamento - e penso que as pessoas vão encontrar a mesma situação atualmente", defende.

Midori Takada afirma, aliás, que também nos espetáculos ao vivo a sua motivação se mantém inalterada: "Só toco para dar o meu som à audiência. Se as pessoas o receberem, a minha música tem conclusão".

Quanto à forma como nos últimos 50 anos a percussão evoluiu no sentido de um maior recurso a timbres eletrónicos, a intérprete e compositora admite que isso possa ter resultado de "uma ânsia pelo novo, o que parece refletir a atitude de desejo natural do instinto humano". Essa preferência pode ainda representar um mecanismo de fuga: "Usando a eletrónica, a música teve novo espaço para se esconder do mundo material e isso significa que, hoje, as pessoas precisam de espaço imaterial".

Para Midori Takada, o digital e o automatismo simbolizam, no entanto, "o declínio do corpo humano" e, nesse contexto, prefere uma exploração diferente do poder criativo individual: "A música é um dos nossos instintos para tornar o espaço seguro. Daí eu dizer `usem o vosso corpo` e, assim, irão sobreviver".

Em todo o caso, argumenta que "as palavras não são substância" e, por isso mesmo, desvaloriza os adjetivos elogiosos utilizados pela crítica na descrição do seu trabalho.

Defendendo que "a música é só vibração liberta no ar", aprecia no público a autonomia com que escolhe as sensações a retirar de cada espetáculo e, aos jovens músicos que pretendam fazer carreira na percussão, deixa apenas um conselho: "Sejam livres".