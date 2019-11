"Perfil Perdido" é o novo espetáculo de Marco Martins e estreia-se no Festival de Istambul

No final de 2020, "Perfil Perdido", que é protagonizado por Beatriz Batarda e Romeu Rua, será apresentado em Lisboa, no Teatro Municipal S. Luiz, acrescentou a mesma fonte.

Neste trabalho, o cineasta de "Alice" e "S. Jorge" - que desenvolveu para palco o projeto "Provisional Figures - Great Yarmouth", e também encenou "As Criadas", de Jean Genet - parte da relação pai-filho para abordar questões como género, filiação, domesticidade, animalidade e humanidade.

A condição de ascendência e descendência, "entre muitos outros sentidos possíveis que o espetáculo gera a cada apresentação", é a essência deste trabalho do criador nascido em Lisboa, em 1972, formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, do Instituto Politécnico de Lisboa, em 1994.

À semelhança do projeto anterior, "Provisional Figures", trabalhado e estreado com a comunidade migrante, na cidade pesqueira de Great Yarmouth, em Norfolk, Reino Unido, em 2018, "Perfil Perdido" é criado em palco, em estreita colaboração com os artistas. Não é um espetáculo fechado.

"Em constante mutação", a peça inspira-se em textos de autores como Sophie Calle, Siri Hustvedt, Franz Kafka, Édouard Louis, Peter Kubelka, George Oppen, Richard Tuttle, Sylvia Plath, Philip Roth, Sófocles e William Shakespeare.

"Perfil Perdido" cruza assim várias linguagens e referências -- literatura, performance, dança, música ou ilusionismo -, para criar um terreno imprevisível de reações, perspetivas e emoções, tanto no palco, como na plateia, sublinhou a produção à Lusa.

Os trabalhos de estúdio para "Perfil Perdido" iniciaram-se há cerca de um ano.

Durante este período, a equipa realizou residências artísticas, em locais como o Centro de Artes Performativas do Algarve (dVIR/CAPa), em Faro, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, no espaço CentQuatre, em Paris, e em O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo.

"Perfil Perdido" é uma criação da plataforma artística Arena Ensemble, fundada por Marco Martins e Beatriz Batarda, em 2007, um espaço de partilha em que os dois criadores conjugam os seus trajetos individuais ao mesmo tempo que procuram novas formas e linguagens teatrais e performativas.

"Provisional Figures - Great Yarmouth" (2018), "Atores" (2018), "Todo o Mundo é um Palco" (2017), "Quando o Inverno Chegar" (2007) ou "De Homem para Homem" (2008) contam-se entre os projetos do Arena Ensemble.

Trabalhos com a comunidade cigana de Sanguedo, de Santa Maria da Feira, em Baralha, em 2010, e com os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, em 2012, ambos em colaboração com o Centro de Teatro e Artes de Rua (CCTAR), constam também do currículo da plataforma artística.

"Perfil Perdido" tem música original de Tiago Cerqueira, cenografia de Fernando Ribeiro e desenho de luz de Ricardo Campos.

O desenho de som é de Sérgio Milhano, a assistência ao desenho de som de Tomé Silva e conta com Rita Quelhas como assistente de encenação.

O espetáculo é uma produção do S. Luiz Teatro Municipal, de Lisboa, do Teatro Nacional S. João, do Porto, do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e do Cine-Teatro Louletano, em Loulé.