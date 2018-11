Performance "www. we want waffles #1" propõe reflexão sobre era da informação

Lusa29 Nov, 2018, 18:28 | Cultura

No âmbito do Festival Temps d`Images, o Espaço Alkantara recebe o primeiro de uma série de trabalhos concebidos pelo performer João Estevens, centrados nas transformações e desafios na era da informação.

"Se passamos a consumir imagens de todo o tipo no mesmo plano, como é que eu entendo que as imagens são diferentes?", questionou Estevens, depois de defender a necessidade de uma reflexão sobre as novas propriedades da comunicação digital, que motivaram este trabalho entre a instalação e a performance.

Um conjunto de imagens e sons concebidos através de mecanismos digitais dão o mote à performance, que se desenrola a partir da interação dos performers com a instalação e com o público, que entra na condição de visitante e sai como espetador, "quase sem se aperceber".

"www.we want waffles #1" integra uma sequência de performances em que o improviso tem um papel fundamental, no diálogo com o público e o espaço. O texto e os movimentos dos performers não estão definidos, apesar de ter sido estabelecido um guião aberto, para orientar a performance, que, de acordo com o que o criador, não consiste num espetáculo.

A dinâmica deste tipo de performance, que se mantém aberta e vive do momento, interessa ao criador, por permitir explorar diferentes perspetivas no futuro. "Se as pessoas vieram mais do que uma vez, vão ver coisas diferentes", garantiu Estevens, que é um dos três performers do "www.we want waffles #1".

Entrar num dos seus espetáculos não é novidade para João Estevens, cujo trabalho, nesta performance, "não é de todo de encenação",disse à Lusa.

"Dei as peças do jogo para podermos jogar", afirmou o criador, que se encarregou de definir o tema e o formato seguido pelos performers, que têm liberdade para "chegar-se à frente e propor" diferentes exercícios.

O trabalho de Estevens, que é também investigador em Ciências Sociais, propõe, com momentos de humor, através do cruzamento de diferentes formatos de criação artística, uma "reflexão em conjunto", para pensar as transformações provocadas pelo digital e a forma como se perceciona o outro.

João Estevens iniciou o seu percurso no teatro, mas, gradualmente, começou a integrar nos seus espetáculos diferentes formas artísticas. Agrada-lhe "poder contactar com diferentes premissas de diferentes disciplinas e adaptá-las, para comunicar da melhor forma" e procurar "a versão mais real do espetáculo, no momento".

"www.we want waffles #1" estreia-se no dia 30 de novembro e tem nova apresentação no dia 01 de dezembro, às 21:30, no Espaço Alkantara, em Lisboa.