Performances, conferências e exposição evocam obra de Steve Paxton na Culturgest

Lusa04 Mar, 2019, 10:36 | Cultura

O ciclo, que contará com a presença de Steve Paxton em Lisboa, visa demonstrar a transversalidade do seu trabalho, que teve projeção mundial e também marcou a Nova Dança Portuguesa, influenciando vários bailarinos e coreógrafos.

Inclui uma exposição com curadoria de Romain Bigé e de João Fiadeiro (de 09 março a 14 julho), a apresentação de algumas performances históricas em palco (09, 20, 21, 22, e 23 de março), uma série de cinco conferências, a primeira das quais com o próprio Paxton (a 10 de março, 21 de março, 30 de maio, 06 de junho e 25 de junho).

Também está previsto o envolvimento de famílias e escolas, com apresentação de uma performance de Tiago Cadete e Leonor Cabral (de 20 a 23 de março) e duas oficinas, sobre as suas técnicas "Contacto Improvisação", e "Material para a Coluna", em data a anunciar.

Steve Paxton, nascido em 1939, iniciou a sua carreira nos anos 1950, dançou com José Limon e Merce Cunningham, foi um dos fundadores do Judson Dance Theatre, fonte de criações coletivas que lançaram as raízes da dança pós-moderna e membro fundador do coletivo de improvisação nova-iorquino Grand Union.

Inventou duas técnicas - "Contact Improvisation" ("Contacto Improvisação") e "Material for the Spine" ("Material para a Coluna") -, e cruzou-se com artistas plásticos (como Robert Rauschenberg), tornando-se também marcante para o universo das artes visuais.

Entretanto, escreveu extensamente sobre movimento - mais de 100 artigos desde 1970 - e atuou em espetáculos de dança improvisada por todo o mundo.

"Em Portugal, o pensamento de Steve Paxton e do Judson Dance Theater tiveram uma influência decisiva em muitos dos integrantes da chamada Nova Dança Portuguesa, que partilhavam, em vários aspetos, as suas inquietações sobre a relação da arte e do quotidiano", salienta a Culturgest, sobre o ciclo.

O trabalho coreográfico de Steve Paxton é considerado pelos especialistas uma das referências fundamentais das práticas de movimento contemporâneas, atravessando toda a dança que se segue ao coreógrafo norte-americano Merce Cunningham.

A exposição "Esboço de Técnicas Interiores" é o primeiro olhar retrospetivo do ciclo sobre o trabalho e o legado de Steve Paxton, com curadoria de Romain Bigé e João Fiadeiro, que estudaram com o coreógrafo americano, tendo desenvolvido pesquisas metodológicas e académicas sobre e a partir do seu pensamento.

Concebida em torno de uma das questões mais obsessivas do artista - "o que é que o meu corpo faz quando não tenho consciência dele?" - a exposição desafia os visitantes a vaguearem pelo estúdio de dança, "não apenas para ver dança, mas principalmente para observar o movimento com os olhos de um bailarino".

No contexto do ciclo Steve Paxton, a Culturgest apresenta três peças históricas de Paxton, reinterpretadas pelo coreógrafo e bailarino esloveno Jurij Konjar, nomeadamente "Flat" (1964), "Satisfyin Lover" (1967).

Steve Paxton iniciou a sua carreira com estudos em diversas áreas, desde as técnicas de ballet e dança moderna, passando pelas artes marciais orientais, que acabaram por contaminar o seu trabalho ao longo dos anos.

Evocando a experiência do jogo, influenciado pela prática da ginástica e do Aikido - arte marcial japonesa que torna ineficaz a violência de qualquer ataque - criou, no início dos anos 1970, a técnica "Contacto Improvisação" que continua a alimentar, um pouco por todo o mundo, inúmeras investigações artísticas e somáticas.

Tendo passado muitos anos em digressão, improvisando em solo, dueto ou em grupo, Paxton vive desde a década de 1970 numa comunidade artística no norte de Vermont.