Personalidades e instituições da cultura em Espanha denunciam "regresso da censura"

Entre essas personalidades estão o realizador de cinema Pedro Almodóvar, as atrizes Alba Flores e Leonor Watling ou o músico Joan Manuel Serrat, que na quarta-feira difundiram um manifesto, através das redes sociais, com aquele alerta.

O mesmo comunicado foi partilhado por instituições como a Sociedade Geral de Autores e Editores (SGAE), a União de Músicos, a União de Atores e Atrizes, e a Rede Espanhola de Teatros.

Hoje, foi anunciada a criação da Organização para a Liberdade Artística (OLA), que integra profissionais da cultura, como já prometia o manifesto, atendendo a casos que asseguram ser de "censura cultural" e que "estão a aumentar".

Nas últimas semanas, tem havido notícias de cancelamentos de representações de peças de teatro ou de exibição de filmes em diversos municípios, que as autarquias atribuem a questões orçamentais.

Já programadores culturais e associações asseguram ser casos com motivações partidárias e ideológicas, considerando-as censura, pelas temáticas das obras.

Foi este o caso do cancelamento de uma representação de teatro baseada na obra "Orlando", de Virginia Woolf, na autarquia de Valdemorillo, na região de Madrid, governada por uma coligação do Partido Popular (PP, direita) e do VOX (extrema-direita) desde as eleições locais de 28 de maio passado em Espanha.

Segundo o diretor da companhia de teatro que ia levar a peça ao palco, Pablo Huetos, houve um "veto ideológico", apesar de a câmara negar e assegurar que os motivos financeiros que levaram à decisão afetaram outras iniciativas da área da cultura.

O diretor da companhia assegura porém que numa conversa telefónica com uma pessoa da autarquia ficou claro que está em causa um "veto ideológico por parte da vereadora nova" da cultura, que é do VOX, "por o protagonista da peça passar de homem a mulher".

O caso foi denunciado pela Associação de Autores e Autoras de Teatro de Espanha, que representa 400 profissionais, como tendo "óbvias conotações ideológicas e autoritárias".

Outros casos noticiados nos últimos dias envolvem uma peça de teatro sobre um professor republicano assassinado em 1936 em Briviesca (Burgos) ou a exibição de um filme de animação em que duas personagens do mesmo género se beijam numa das cenas.

Todas as situações têm sido denunciadas como casos de censura e envolvem municípios governados pelo PP, pelo VOX ou pelos dois partidos em conjunto.

A recém-formada Organização para a Liberdade Artística (OLA) disse hoje, num comunicado, que pretende que o ativismo contra estes casos não fique pelas redes sociais.

"Pretendem silenciar-nos e não o vamos permitir", lê-se no texto, que acrescenta que "os diferentes atentados culturais" confirmam que não estão em causa situações episódicas ou isoladas.

Dirigentes do PP afirmaram que o partido "respeita e respeitará a liberdade e a pluralidade" e que condena a censura seja qual for "a cor da autarquia".

Estas denúncias e mobilizações surgem na sequência de novos executivos locais formados após as eleições municipais de 28 de maio, que a direita venceu e em que a extrema-direita duplicou votos em relação às anteriores, de 2019.

Espanha regressa a eleições em 23 de julho, em legislativas nacionais cujas sondagens dão de novo a vitória à direita e a possibilidade de uma maioria absoluta de uma eventual coligação pós-eleitoral PP/VOX.