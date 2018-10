Pianista Carla Bley cancela concertos em Coimbra e Seixal por motivos de saúde

Lusa23 Out, 2018, 18:48 | Cultura

As equipas dos dois festivais anunciaram hoje o cancelamento dos concertos do trio de Carla Bley, previstos para sexta-feira, no Convento São Francisco, em Coimbra, e no sábado, no Fórum Cultural do Seixal.

Numa nota de imprensa, a Câmara Municipal de Coimbra e o Jazz ao Centro Clube (JACC), entidades organizadoras do festival, referiram que foram "informadas pelo agente, esta manhã, de que a artista adoeceu durante a digressão pela Alemanha".

Aqueles que já tinham adquirido o bilhete para o concerto no Convento São Francisco "poderão, excecionalmente, solicitar a troca do ingresso, no local onde o adquiriram, para o concerto de sábado, às 21:30", do LAN Trio, com o pianista português Mário Laginha.

"Brevemente serão comunicados os procedimentos de devolução dos bilhetes", acrescenta a nota da organização do festival Jazz ao Centro.

Também a Câmara do Seixal anunciou hoje, na página do festival, na rede social Facebook, o cancelamento do concerto de Carla Bley previsto para sábado, sendo que a organização "está a tentar agendar para a mesma data e hora um outro concerto com uma nova formação, a anunciar brevemente".

"Os bilhetes já adquiridos serão válidos para a nova formação", acrescenta o município, esclarecendo que, a quem o solicitar, a organização procederá à devolução do valor dos bilhetes, durante um período de 30 dias a contar da data inicial do evento.

A pianista ia apresentar-se em trio nos dois festivais, acompanhada, como é habitual, pelo saxofonista Andy Sheppard e pelo baixista Steve Swallow.

Carla Bley lançou o seu primeiro álbum em 1971, intitulado "Escalator over the Hill". Ao longo da carreira, já editou mais de 20 álbuns, tendo participado em trabalhos de outros artistas, como Gary Burton, Michael Mantler ou Charlie Haden e a sua Liberation Music Orchestra.

Com Haden e a orquestra, Carla Bley gravou o álbum "Ballad of the Fallen", leitura de quase um século de canções de resistência de protesto, da Europa à América Latina, que incluía a sua versão de "Grândola, vila morena".

Com uma carreira associada ao free jazz e ao jazz de fusão, Carla Bley trabalhou ainda com outros nomes do jazz, como Pharoah Sanders ou Don Cherry.

