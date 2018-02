Partilhar o artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta Imprimir o artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta Enviar por email o artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta Aumentar a fonte do artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta Diminuir a fonte do artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta Ouvir o artigo Pianista João Costa Ferreira lança disco com inéditos de Vianna da Motta

Tópicos:

Arnold Böcklin, Ciência, Nery, Paris, Vianna Motta,