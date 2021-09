Pianista Maria João Pires deverá retomar atuações dentro de "algumas semanas"

"Temos o prazer de informar que a pianista Maria João Pires está a sair-se bem. Após um período de algumas semanas, será capaz de retomar as suas atuações", escreve a sua equipa, na página oficial na rede Instagram.

Maria João Pires "caiu acidentalmente e, como medida de precaução, foi levada às urgências hospitalares", tendo os exames, já feitos em ambulatório, como paciente externa, revelado "que um dos seus ombros sofreu alguns danos", superáveis "com o tratamento prescrito e repouso", adianta a equipa, que agradece as mensagens de apoio entretanto enviadas à pianista.

Maria João Pires, de 77 anos, foi hospitalizada no domingo, na sequência de uma queda, em Riga, na Letónia, onde ia fazer o encerramento do Festival de Música Jurmala, noticiou hoje o `site` Slippedisc, do histórico crítico britânico Norman Lebrecht, para o qual remete igualmente a própria página da pianista.

Norman Lebrecht descreve a comunicação feita pelo diretor artístico do festival, Martin Engstroem, e o seu diretor executivo, Zane Culkstena, no início daquele que seria o recital de Maria João Pires, no encerramento do certame, na noite de domingo, na Ópera Nacional da Letónia.

Segundo os dois responsáveis, a pianista sofrera uma queda, naquela mesma tarde, nas ruas de Riga, e estava no hospital a recuperar de uma condição que ambos descreveram como "bastante séria", perante a audiência.

O concerto do Maria João Pires, em Riga, que envolvia a interpretação de obras de Liszt e de Ravel, estava inserido numa digressão que, no último mês, já passou por Espanha, Áustria, Itália, e que prevê, para novembro e dezembro, a atuação da pianista em salas de França, Holanda e Hungria.

Maria João Pires é também um dos principais nomes da Temporada Gulbenkian de Música 2021-2022, anunciada na semana passada.

Em Riga, Maria João Pires foi substituída pelo pianista japonês Mao Fujita.

A agência Lusa tentou contactar o Centro de Artes de Belgais, da pianista, sem resultado.