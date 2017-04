Pink Floyd, Clarinetes, o Universo e o novo disco de Luís Represas

Starmus, que de 18 a 23 de junho vai animar Trondheim, na Noruega, faz a síntese entre a música e a ciência, entre a arte e o conhecimento sobre o universo.



Nesta quanta edição do festival vão estar 10 prémios nobel para conversas conversar com o fundo musical de guitarristas como português Nuno Bettencourt, ou da sinfónica local.



Buzz Aldrin, Charlie Duke and Harrison Schmitt, astronautas do programa Apollo falam dos passeios que fizeram na Lua na abertura deste festival muito especial onde Stephen Hawking falará de buracos negros, ou Oliver Stone, de filmes.



Esta sexta-feira na rubrica de Álvaro Costa no Jornal 2 tempo ainda para uma conversa com Gonçalo Rocha. O autarca de Castelo de Paiva fala da sétima edição do Festival Ibero-Americana de Clarinete promovido pela Academia de Música de Castelo de Paiva.



O festival juntou este ano setenta alunos de vários países, que promoveram cinco concertos no concelho.