Pinto Balsemão. Marcelo recorda "visionário" e afirma que "Portugal nunca o esquecerá"

O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante do número um do PSD, morreu hoje, aos 88 anos.

"Visionário, pioneiro, criativo, determinado, batalhador, democrata, social-democrata, europeísta e atlantista, esteve em quase todos os combates de meados dos anos sessenta até hoje. Portugal não o esquece. Portugal nunca o esquecerá", lê-se numa nota do chefe de Estado publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.