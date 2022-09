Pintor Francisco Ariztía morre aos 78 anos

Numa nota enviada esta madrugada, não é adiantada a causa da morte do artista, que assinalaria na quarta-feira 79 anos.

Ariztía, que nasceu na capital do Chile em 1943, que se radicou em Lisboa em 1975 e obteve a nacionalidade portuguesa em 1988, foi adido Cultural da Embaixada do Chile em Portugal entre 1998 e 2002.

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, na Universidade do Chile, e partiu, em 1966, com uma bolsa de pós-graduação, para Belgrado, na antiga Jugoslávia, para trabalhar em oficinas livres de gravura e pintura na Escola de Belas Artes da cidade.

Em 1968 obteve também uma bolsa de pós-graduação na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, e ente 1970 e 1972 viveu e trabalhou em Bolonha, Itália.

Regressou ao Chile em 1972, onde trabalha como monitor na Casa da Cultura de Chuquicamata, criou oficinas e coopera com jovens atores e poetas, partindo de novo para França em 1973, por motivos políticos, onde realizou um estágio no Museu da Abadia Sainte Croix, em Sables d`Olonne, sendo convidado em 1974 para participar na Bienal de Veneza.

Depois de viver em vários países voltou ao Chile, em 1972, com esperanças de mudança, mas deu-se o golpe de estado de Pinochet, em 1973, e acabou por deixar de novo o país.

Em 1975, quando chegou a Portugal, pintou, no Centro Cultural de Alcântara, um mural alegórico ao 25 de Abril, com o título "Do tempo da outra Senhora ao tempo novo", e fez vários painéis e pinturas para os filmes do realizador chileno Raul Ruiz.

De 1989 a 1991 foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, e professor de desenho e pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa.

De 1998 a 2002, Francisco Ariztia foi nomeado adido cultural da Embaixada do Chile em Portugal, e criou um mural de azulejos realizado a partir de um original de Roberto Matta, situado na parte norte do Parque das Nações.

Em 2005 e 2006 participou na ARCOmadrid - Feira Internacional de Arte Contemporânea, em Madrid.

Participou em várias exposições no Chile, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, Holanda, Sérvia e Uruguai, e a sua obra está representada no Museu de Arte Contemporânea de Santiago do Chile, no Museu de l`Abbaye Ste Croix, em Sables d`Olonne (França), no Museu de Sassoferrato (Itália), no Museu de Arte Moderna de Bochum (Alemanha), e no Museu de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.